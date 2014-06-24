Drama furyasının en yeni ve en güçlü üyesi : ''Tyrant''

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FX yaz sezonuna güçlü bir yapımla merhaba diyor. Kanalın bu güçlü yapımının adı Tyrant

Tyrant (Tiran), İsrailli yönetmen, senarist ve yazar Gideon Raff tarafından oluşturulan ve Howard Gordon – Craig Wright ikilisi tarafından düzenlenen Amerikan yapımı bir drama dizisi. Yönetmeni ise Harry Potter serisini takip edenlerin yakından tanıdığı bir isim: 4 filmi yöneten David Yates.



Tyrant, mütevazi bir Amerikan ailesinin işlerinin birdenbire çalkantılı hale gelmesiyle beraber, bir Orta Doğu ülkesine yerleşmelerini ve ardından burada yaşadıklarını konu alıyor. Dizide Baladi’nin diktatör yöneticisinin ikinci oğlu Bassam “Barry” Al Fayeed adlı ana karakteri İngiliz oyuncu Adam Rayner canlandıracak. Karaktere eşi ve iki çocuğunun annesi Molly olarak oyuncuya Jennifer Finnigan eşlik edecek. Justin Kirk ise Baladi’deki Amerikan diplomatı rolünde.



İlk sezon 10 bölümden oluşacak ve 24 Haziran 2014 tarihinde sezon prömiyeri gerçekleşecek. Dizi eleştirmenler tarafından ''Heyecanı düşmeyen ve uzun seneler sürecek bir diziye benziyor.'' şeklinde yorumlandı.