Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, "Düğün Dernek 2: Sünnet", 4 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, "Düğün Dernek 2: Sünnet" filminin İstanbul'daki çekimlerine başlandı.



Polonezköy'deki film setinde gerçekleştirilen basın toplantısına katılan yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Birinci filmin üzerine çıkmak için çok çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Çok içimize sindi. Film çekimlerinin son günlerindeyiz. İnşallah seyirci de bizim gibi gülüp eğlenecektir" ifadelerini kullandı.



Aydemir, izleyicilerin heyecanla beklediği komedi türündeki filmin, 4 Aralık'ta vizyona gireceğini belirtti.



Filmin başrol oyuncularından Murat Cemcir, her filmden önce Tokat'a annesini görmeye gittiğini söyleyerek, "Geçen filmde seyircilerden kalkıp halay çekenler duymuştuk. Bu filmde de yine aynısının olma ihtimali var. Elimizden geldiğince seyircinin sinemaya akın etme halini görüp, onları çok mutlu etmek için bir film daha yaptık" dedi.



Yeni filmde, Mustafa Keser ve Nükhet Duru gibi sürprizlerin olacağını dile getiren Cemcir, şunları söyledi:



"Biz senaryoyu okuduğumuz zaman çok güldük. Güzel bir şeyler yaptık. Biz mümkün olduğu kadar gülmeye uzak kalmış seyirciyi, halkımızı güldürelim istiyoruz. Tek beklentimiz insanların gülmesi ve eğlenmesi."



Oyuncu Ahmet Kural ise, çekimler sırasında çok eğlendiklerini ve sınırları zorladıklarını kaydederek, "İlkinde evlilik vardı. İkincisinde de o evliliğin meyvesi olan çocuğu, sünnet ettirme çabasındayız, İsmail rolünü oynayan Rasim abinin öncülüğünde. İkinci filmin her esprisi, her cümlesi komik oldu" diye konuştu.



Filmin Sivas'taki çekimlerinin çok eğlenceli olduğunu ve tam zamanında sona erdiğini belirten Kural, sözlerine şöyle devam etti:



"Sivas'ta 5 gün çekim yaptık. Sonra Kemaliye'ye geçtik. İlk İstanbul'da başlamıştık. Finali de İstanbul'da yapıyoruz. İkinci film olduğu için karakterleri daha iyi oturtturduk. Ne yapabileceklerini biliyoruz. Seyircinin daha çok nelere güldüğünü çözüp, ona göre ağırlık verdik karakterlere. Efsane bir şey çıktı."



Filmdeki makyajının iki saat ile 12 saat arasında sürdüğünü kaydeden Kural, saçlarını film için kazıdığını dile getirdi.



İstanbul'daki çekimleri devam eden filmde Kural ve Cemcir'in yanı sıra Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Ulaş Torun, Şinasi Yurtsever ve Barış Yıldız rol alıyor.



Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği filmde, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in seslendirdiği üç şarkıya da yer verilecek.



İlk filmde oğlunu evlendiren İsmail'in ve arkadaşlarının başına gelen ilginç olaylar anlatılırken, ikinci filmde ise İsmail'in torununu sünnet ettirme telaşı içinde eski kadro, bu kez sünnet düğünü için bir araya geliyor. (AA)



