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'Düğün Dernek 2: Sünnet'ten rekor kıran fragman

'Düğün Dernek 2: Sünnet' filminin fragmanı rekor kırıyor...
2013'te vizyona giren Düğün Dernek'in devam filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet 4 Aralık'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmin başrollerinde yine Murat Cemcir ve Ahmet Kural var. İkiliye eşlik eden diğer isimler ise, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Şinasi Yurtsever, İnan Ulaş Torun ve Barış Yıldız.

Gişe rekortmeni Düğün Dernek'in devamı niteliğindeki filmin yayınlanan ilk fragmanı şimdiden rekor kırdı bile. Merakla beklenen film 4 Aralık'ta vizyonda olacak.

FİLMİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN...
  Düğün Dernek 2: Sünnet/Fragman
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