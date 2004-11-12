"Düğün Dernek", "Fetih 1453"ün rekorunu zorluyor

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Düğün Dernek, "tüm zamanların en çok izlenen yerli filmi" olma yolunda ilerliyor!

Yönetmen Selçuk Aydemir'in son filmi "Düğün Dernek", vizyona girdiği 7 haftada 5,2 milyon seyirciye ulaşarak, 52 haftada 6,5 milyon kişi tarafından izlenen "Fetih 1453"ün, "tüm zamanların en çok izlenen yerli filmi" unvanını alacağa benziyor.



Box Office Türkiye istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl sinemada tüm zamanların rekoru kırıldı. Sinemada ilk defa 50 milyonu aşkın seyirci koltuklardaki yerini alırken, Türk filmleri için 29 milyon bilet kesildi.



İlk defa sıralamadaki 10'u yerli yapım olmak üzere 13 film, 1 milyon seyirci barajını aştı. Geçen yıl 88'i Türk filmi olmak üzere toplam 326 film sinemalarda gösterime girdi.



Yönetmen Selçuk Aydemir'in "Düğün Dernek" filmi, vizyona girdiği 6 Aralık 2013'ten bugüne 7 haftada 5 milyon 273 bin 426 seyirciye ulaştı. Vizyona 2012 yılında giren "Fetih 1453"ü izlemek için 52 haftada 6 milyon 572 bin 618 seyirci sinemaya gitti.



İzleyici rekoru kıran "Fetih 1453", tüm zamanların en çok izlenen yerli filmi unvanını da aldı.



"Düğün Dernek"in 7 haftada ulaştığı performans, "Fetih 1453"ün 52 haftada sahip olduğu toplam seyirci sayısı ile yakaladığı rekoru zorluyor.



"Düğün Dernek"in hasılatı 52,4 milyon lira olurken, "Fetih 1453" 55,7 milyon lira hasılat elde etti.



"Toplam Seyirci Rekoru"nda ilk 10'daki filmler ve toplam seyirci sayıları şöyle:

Toplam Seyirci Rekoru - İlk 10 Sıra

Film Adı Vizyon Hafta Toplam Tarihi Seyirci

1 - Fetih 1453 16.02.2012 52 6.572.618

2 - Düğün Dernek 06.12.2013 7 5.273.426

3 - Recep İvedik 2 13.02.2009 24 4.333.144

4 - Recep İvedik 22.02.2008 32 4.301.693

5 - Kurtlar Vadisi: Irak 03.02.2006 26 4.256.567

6 - G.O.R.A. 12.11.2004 36 4.001.711

7 - Eyyvah Eyvah 2 07.01.2011 38 3.947.988

8 - CM101MMXI Fundamentals 03.01.2013 27 3.843.067

9 - Babam ve Oğlum 18.11.2005 81 3.839.883

10 - A.R.O.G 05.12.2008 22 3.707.086



(AA)