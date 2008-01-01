İlki gişe rekorları kıran Düğün Dernek bu kez sünnet düğünüyle eğlendirmeye geliyor. Haftanın en iddialı yapımı olan filmde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin başrolde... İşte 3'ü yerli 6 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

Selçuk Aydemir'in yönettiği ve Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ile Devrim Yakut'un oynadığı "Düğün Dernek 2: Sünnet" izleyiciyle buluşuyor.İzleyici rekorları kıran Düğün Dernek macerası son sürat devam ediyor. İlk filmde oğlunu evlendiren İsmail, ikinci filmde torununu sünnet ettirme telaşına giriyor. Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. Selçuk Aydemir yazıp yönettiği ikinci film “Düğün Dernek 2: Sünnet”te de seyirciyi bir an kahkahasız bırakmayacak. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak!İlki 2013'te seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek'in devam filmi olan yapımın yönetmeni yine Selçuk Aydemir. Filmin başrollerini ilk filmde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever eşlik ediyor.Tolga Karaçelik'in yönettiği filmde Nadir Sarıbacak, Kadir Çetin, Hakan Karsak ile Osman Alkaş başrolde oynuyor.Bir gemide mahsur kalan 6 kişinin yaşadıklarını konu alan filmin hikayesi şöyle: "Sarmaşık gemisi Mısır'dan yük aldıktan sonra tahliye limanına doğru yola çıkar. Sefer devam ederken geminin armatörü iflas eder ve Mısır'a vardıklarında armatörün liman parasını ödemediği anlaşılır, geminin üstünde haciz vardır. Liman yetkilileri gemiyi kimsenin uğramadığı demirleme alanına çekerler. Mürettebattan gemiyi olası tehlikelere karşı hareket ettirebilecek sayıda kişinin kalması gerektiğini belirtirler. Zabitlerden bir kişi, iki gemici, bir makineci,mutfaktan bir kişi, bir usta gemici ile beraber toplamda altı kişinin gemide kalması gerekmektedir. Pasaportları ellerinden alınan mürettebatın ne zaman biteceği belli olmayan maceraları, Mısır açıklarında böylece başlar. Yolculuğun başında başlayan gruplaşmalar zamanla yerini sert tartışmalara bırakır. Yiyecek ve içeceğin iyice azalmasıyla kavgalar büyür ve gemi insanın insanı avladığı bir alana dönüşür."Muhammet Uzuner, Defne Halman, Baran Şükrü Babacan ile Murat Kılıç'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Tunç Davut yaptı.Batı Karadeniz'in bir köyünde kaçak odun keserek dış dünyadan yalıtılmış aile yadigarı bir evde yaşamlarını zorluklarla sürdüren iki erkek kardeş ile bir kadının hikayesini anlatan film, doğaya ve kendilerine yabancılaşan, ilişkileri birbirine dolanan bu üç kişinin umutsuzluklarını sorguluyor.Başrollerinde Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell ve Michael Shannon gibi oyuncuların bulunduğu filmin yönetmenliğini Peter Sollett üstlendi.2008 yılında Oscar ödülü alan aynı isimli kısa belgesele dayanan "Aşka Özgürlük", iki kadının toplumda kabul görmeyen ilişkileri nedeniyle, devlete ve ön yargılara karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.Oscar adayı Michael Fassbender ve Oscar ödüllü Marion Cotillard'ın başrollerini paylaştığı filmde; Elizabeth Debicki, Sean Harris, David Thewlis ile Jack Reynor gibi isimler rol aldı.Shakespeare'in en önemli eserlerinden birinin başkahramanı olan "Macbeth"i anlatan ve gösterime girdiği ülkelerde oldukça ses getiren film, korkusuz bir savaşçının hırs, ihanet ve ihtiras dolu hikayesini anlatıyor. İddialı savaş sahneleriyle daha önceki Shakespeare uyarlamalarından ayrılan filmin yönetmeni Justin Kurzel, hikayenin acımasız tarafına odaklanarak savaşın ve kanın kuralları nasıl değiştirdiğini perdeye taşıyor.Anton Corbijn'in yönettiği filmde Robert Pattinson, Dane Dehaan, Joel Edgerton ile Alessandra Mastronardi oynuyor.Toronto ve Los Angeles'ta çekimleri yapılan film, 1955 yılında Magnum fotoğrafçısı Dennis Stock'un (Robert Pattinson) Life dergisi için oyuncu James Dean'in (Dane Dehaan) fotoğraflarını çekmekle görevlendirilmesini ve zamanla gelişen dostluklarının hikayesini anlatıyor.