“Dünyanın En Güzel Kokusu”nun fragmanı yayınlandı

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Başrollerini Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı “Dünyanın En Güzel Kokusu” filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Dünyanın En Güzel Kokusu”; arkadaşlıkla başlayıp, çocuk özlemiyle aşkın bambaşka bir haline dönüşen bir modern zaman masalını anlatıyor.

Aşkın, flörtün, evliliğin tükendiğinde, yeni bir ilişki şekli bulunması gerektiğine inanan, ilişkiye doymuş şarkı sözü yazarı bir adam, Hakan (Rıza Kocaoğlu) ve o adamın en iyi arkadaşı, zor zamanlarında hep yanında olan bir kadın, Derya (Tuba Ünsal)... Karşılarına kim gelse sığ kalır, ilişki yaşamak ve evlilik onları zorlar. Öte yandan her ikisi de giderek büyüyen bir çocuk özlemi duymaktadır. Ve bir gün Hakan, ikisinin evlenip bir çocuk yapmalarını teklif eder. Her şey gelenek ve göreneklere uygun olacak, çocuk olduktan sonra ise bugünün ilişkilerine inanmayan bu iki insan ayrılacak, özlem duydukları tek varlık olan çocuklarına kavuşacaklardır. Derya’yı zorlar bu teklif, önce kabul etmez; ancak bir gün ne olduysa gelip bu teklifi kabul ettiğini söyler.

Filmde Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun yanı sıra Burak Altay, Esra Ruşan, Nezih Tuncay, Feriha Eyüpoğlu, Açelya Akkoyun gibi oyuncular rol alıyor.