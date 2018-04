Düşlerin Terzisi vizyonda!

Rosalie Ham'in aynı isimli çok satan romanından uyarlanan "Düşlerin Terzisi", 24. James Bond filmi "Spectre", Mary Mapes'in "Truth and Duty" adlı kitabından uyarlanan "Gizli Dosya" haftanın en iddialı yapımları...

İşte 3'ü yerli 7 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri;



"Düşlerin Terzisi"

Rosalie Ham'in aynı isimli çok satan romanından uyarlanan filmde, "Düşlerin Terzisi" rolünü Kate Winslet canlandırırken, ona genç aktör Liam Hemsworth, Hugo Weaving ve Judy Davis eşlik ediyor. Yönetmenliğini Jocelyn Moorhouse'un yaptığı filmin konusu şöyle:

"Dungatar adında kırsal kesimdeki bir kasabada doğup büyüyen 'Tilly' (Kate Winslet), hakkındaki cinayet suçlamaları nedeniyle genç yaşta annesini ve doğduğu toprakları geride bırakmak zorunda kalmıştır. Tilly, çok uzun yıllar sonra hasta annesine bakmak için geri döndüğünde, Avrupa'nın moda başkentlerinde gördüğü eğitim sonunda çok iyi bir terzi olmuştur. Kısa süre içinde diktiği kıyafetlerle kasabanın kadınlarına faklı bir tarz kazandıran genç kadının tek niyeti artık insanlara giyinmeyi öğretmek değil, ona iftira edenlerden de

intikamını kendi bildiği şekilde almaktır."



"Spectre"

Başrollerinde Daniel Craig, Monica Bellucci, Naomie Harris, Christoph Waltz, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Dave Bautista ve Ralph Fiennes'in yer aldığı filmin yönetmeni Sam Mendes.



Yapımcılığını Michael G. Wilson ve Barbara Broccoli'nin üstlendiği ve ortak yapımcıları arasında Daniel Craig'ın da bulunduğu filmin konusu şöyle: "Geçmişten gelen şifreli bir mesaj James Bond'u beklenmedik bir görevle önce Mexico City'ye oradan Roma'ya götürür. Bond, burada ünlü bir suçlunun güzel ve yasaklı dul eşi Lucia Sciarra'yla (Monica Bellucci) buluşur. Burada gizli bir toplantıya sızarak 'Spectre' adındaki şeytani örgütün varlığını ortaya çıkaran Bond, bu örgütün kalbine doğru yol alırken, kendisi ile aradığı düşman (Christoph Waltz) arasında tüyler ürpertici bir bağı da keşfeder."



24. James Bond filmi olan ve serinin 1,1 milyar dolar hasılat yapmış bir önceki yapımı 'Skyfall'un izinden giden 'Spectre'de Daniel Craig, dördüncü kez 007 olarak izleyicinin karşısına çıkacak.



"Gizli Dosya"

Mary Mapes'in "Truth and Duty" adlı kitabından uyarlanan filmin başrollerini, Oscar ödüllü usta oyuncular Robert Redford ve Cate Blanchett paylaşıyor.

Gizli Dosya, Robert Redford'un canlandırdığı "ünlü CBS haber spikeri Dan Rather" ve Cate Blanchett'in canlandırdığı, yapımcısı "Mary Mapes" karakterinin, Amerikan başkanı George W. Bush hakkında yaptıkları haber sonrasında içine düştükleri zor durumu konu alıyor.



Cate Blanchett ile Robert Redford'un yanı sıra Topher Grace ve Elizabeth Moss'un da oynadığı filmin yönetmenliğini James Vanderbilt üstlendi.



"Abluka"

Dünya galasını yaptığı 72. Venedik Film Festivali'nden "Jüri Özel Ödülü", Adana Altın Koza'dan da "En İyi Film" ve "Halk Jürisi Ödülü" dahil toplam 5 ödülle dönen Emin Alper'in son filmi "Abluka", yarın sinemaseverlerle buluşacak.



"Tepenin Ardı" filmiyle ismini duyuran yönetmenin ikinci filmi, yoğun bir politik şiddet ortamında ayakta kalmaya çalışan iki kardeşin hikayesini konu alıyor. Dram türündeki filmin başrollerinde Mehmet Özgür ve Berkay Ateş yer alırken, onlara yardımcı rollerde Tülin Özen, Müfit Kayacan ve Ozan Akbaba eşlik ediyor.



"Cin Kuyusu"

Murat Toktamışoğlu'nun yönettiği filmde Sinem Sarızayim, Beril Özgür, Asi Güner, Zeynep Buse Kale, Cemal Baykal, Emre Korkmaz ve Kubilay Güleçoğlu gibi isimler rol aldı.



Korku ve gerilim türündeki filmde, çocukları olmayan bir ailenin son umut olarak köydeki büyücüye gitmeleriyle başlayan bir hikaye, sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.



"Kariyer"

Dost Elver, Sevil Uyar, Umut Oğuz, Aziz Özuysal, Deniz Gönen, Özkan Çınarlı, Kayra Şenocak ve Derya Demir'in oynadığı filmin yönetmenliğini Suat Ay yaptı.



Kariyer, İstanbul'dan Malatya'ya giden ve başına binbir türlü olay gelen bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.



"Sevimli Köpek Lotte"

Heiki Ernits ile Janno Poldma'nın yönettiği, animasyon türündeki filmin orjinal seslendirmeleri Evelin Voigemast, Andero Ermel, Argo Aadli ve Lembit Ulfsak'a ait.



Estonya-Letonya ortak yapımı olan film, her türlü icat yapmanın çok önemli bir görev olarak kabul edildiği bir köyde bulunan 'Sevimli köpek Lotte'nin yaşadığı maceraları konu alıyor.