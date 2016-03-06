#duvardabarışvar

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18 Şubat – 6 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin ilk etkinliği dünyayla aynı anda gösterilecek ROGER WATERS THE WALL olacak.

Ücretsiz gösterilecek filme ise #DuvardaBarışVar diyen !f’çiler davetli!

18-28 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da, 3-6 Mart 2016 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek 15. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 15 yaşına !f’çileri bir araya getirecek etkinliklerle “merhaba” demeye hazırlanıyor. Bunlardan ilki ise, barış için şarkılar söyleyen Roger Waters'tan geliyor. 2013 yazında İstanbul’a da uğradığı ve büyük ses getiren The Wall turnesini Waters’ın gözünden izleyeceğimiz ROGER WATERS THE WALL belgeseli, dünyayla aynı anda !f’te gösteriliyor.

#DuvardaBarışVar diyen !f’çiler davetli!

!f İstanbul, 29 Eylül’de Cinemaximum City's Nişantaşı’nda ücretsiz gerçekleşecek gösterim için sosyal medyadan #DuvardaBarışVar mottosuyla bir çağrı başlattı. Son zamanlarda artan barış talebine sinemanın birleştirici gücüyle katkıda bulunmak isteyen !f İstanbul, !f’çilerin fotoğrafını çektikleri ya da dijital ortamda tasarladıkları barış temalı duvar yazılarını instagram hesaplarında paylaşmalarını istedi. Bu görselleri #DuvardaBarışVar hashtag’iyle paylaşan !f’çilerden en çok beğeni alanlar ise gösterime katılma hakkı kazanacak.

