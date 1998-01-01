Seyirciyi ekrana kilitleyen pek çok dizinin senaryosunda onun imzası var. Ünlü senarist Ece Yörenç’in favori filmlerini merak ettik.

GEÇTİ GİBİ RÜZGAR

(El Viento Se Llevo Lo Que)

Yönetmen: Alejandro Agresti

Yapım yılı: 1998

Çağdaş Arjantin sinemasının önemli yönetmenlerinden Agresti’nin imzasını taşıyan bu komedi filmi, 18. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Ödülü almıştı. Zeki senaryosuyla müthiş film film. Beni çok etkilemiştir.







BIRAK GÜNEŞ İÇERİ GİRSİN

(Hair)

Yönetmen: Milos Forman

Yapım yılı: 1979

Bazı filmler dönüp dönüp seyredilir ya, müzikalleri çok sevdiğim için Hair de benim için işte öyle bir film. İlk izlediğimde çok küçüktüm, sonraları tekrar tekrar izledim. Hala da izlerim.







KADIN KOKUSU

(Scent of a Woman)

Yönetmen: Martin Brest

Yapım yılı: 1992

Al Pacino’nun En İyi Erkek Oyuncu Oscarı’nı kazandığı film, müthiş senaryosu, sinema dili ve oyunculuğuyla tek kelimeyle bir görsel şölen.







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