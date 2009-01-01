Efsane yönetmen yaşamını yitirdi!

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'Baba', 'Annie Hall' ve 'Manhattan' gibi filmlerdeki işleriyle unutulmazlar arasına giren görüntü yönetmeni Gordon Willis 82 yaşında hayatını kaybetti

Sinema tarihinin etkisi en yoğun hissedilen görüntü yönetmenlerinden Gordon Willis, 82 yaşında yaşamını yitirdi.



Gölge kullanımındaki ustalığı dolayısıyla 'Karanlıkların prensi' lakabını alan Willis, Coppola'nın 'Baba'sı ve Woody Allen 'ın 'Annie Hall', 'Manhattan' filmlerindeki işiyle 70'ler Amerikan sinemasını tanımlayan isimlerden biri olmuştu.



'Başkanın Bütün Adamları', 'Klute' gibi paranoya sinemasının başyapıtlarında da çalışan Willis, Woody Allen'ın filmografisinde de önemli bir yer sahibiydi. 'Stardust Memories', ' Kahire 'nin Mor Gülü' ve 'Zelig' Willis'in çalıştığı diğer Allen filmlerinden. İki kere Oscar'a aday olan sinemacı, 2009'da bir onur Oscar'ıyla ödüllendirildi.