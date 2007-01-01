Efsaneye veda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Televizyon tarihinin en ödüllü işlerinden 'Mad Men' son sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor

2007 yılında, 1960’da başlayan dizi, 2015’te, 1970’te bitecek. Son sezonu iki parça halinde yayınlamaya karar veren dizinin yaratıcısı ve yapımcısı Matthew Weiner: ''Artık 70’lerdeyiz. Bunu tanıtım fotoğraflarına bakarak bile anlayabilirsiniz. Kadınlar diz boyu evaze eteklerden minilere geçmiş, erkekler blazer ceketler giyiyor. Dünya artık gerçekten değişmeye başlayacak.'' diyor. Geçen sezon Martin Luther King’in vurulmasından, Vietnam Savaşı’na dizi 1968 yazını ince ince işlemişti. 68'de Chicago’daki sokak hareketlerinin olduğu bölümlerde, “Polisin kafanı kırdığını düşünebiliyor musun? “Onlar da taş atıyorlar” diyalogları'da, geçen yaza denk gelince epey ironik olmuştu. Her bir bölümüne bir servet harcanan Mad Men’de kullanılan en ince detay bile düşünülüyor. Yapımcısı o gün hangi gün ise gerçek hava durumunu, tren ve uçak saatlerini öğreniyor. Kullanılan otomobillerin verdikleri statüye dair mesajlar üzerine kafa yoruluyor. Bir tek yüzük için bile dünyanın altı üstüne getiriliyor. Sigaraların boyu, paketleri, şişeler, etiketleri her şey planlı. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığı bu şatafatlı ve de kasvetli dünya bu sezon yıkılacak. Mad Men'in son sezonunun ilk parçası 13 Nisan'da yayınlanmaya başladı.