2017 yılında National Geographic’te yayınlanacak yeni sezonun en çok merak edilen serilerinden “Deha”nın çekimlerine Prag’da başlandı.

Ünlü oyuncular Geoffrey Rush ve Johnny Flynn’ın başrollerinde olacağı, Einstein’ın başarılarını ve hayatının bilinmeyen yönlerini anlatan “Deha”nın ilk görüntüleri yayınlandı. Yapımcılığını Ron Howard ve Brian Grazer’ın şirketi Imagine Television’ın üstlendiği “Deha”, 171 ülkede 45 farklı dilde yayınlanacak 10 bölümlük bir seri olacak. Walter Isaacson’ın ünlü “Einstein: Yaşamı ve Evreni” kitabından uyarlanan serinin ilk bölümünü Ron Howard yönetecek. Einstein’ı ünlü oyuncu Geoffrey Rush, gençliğini ise başarılı müzisyen ve oyuncu Johnny Flynn canlandırıyor.



“Deha”, öğretim görevlisi pozisyonlarında yer almayı başaramayan, doktoraya kabul edilmeyen fakat hayal gücü kuvvetli ve isyankar olan bir patent görevlisinin nasıl evrenin ve atomun sırlarını gün yüzüne çıkardığını anlatıyor. Her bölüm Einstein’in olağanüstü bilimsel başarıları ile beraber bugüne kadar çok fazla konuşulmamış karmaşık ve tutkulu kişisel hayatına da ışık tutuyor.

