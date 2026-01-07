Hıçgıdık (Hiccup) ve Dişsiz'in (Toothless) bu duygusal vedası, animasyon tutkunları için 2026 yılının ilk büyük sürprizlerinden biri olarak Netflix kütüphanesine giriş yapıyor. Dean DeBlois'in ustalıkla tamamladığı bu üçleme, teknik başarısının yanı sıra "büyümek ve bırakmayı öğrenmek" üzerine kurulu derin hikayesiyle de izleyicilerin kalbinde özel bir yere sahip.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya ne zaman, nerede yayınlanacak?

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya, Türkiye dahil olmak üzere birçok bölgede 9 Ocak 2026 tarihinden itibaren Netflix üzerinden izlenebilecek.

Filmde kullanılan MoonRay render teknolojisi, özellikle binlerce ejderhanın aynı anda göründüğü sahnelerde ve "Gizli Dünya"nın o büyüleyici, fosforlu ışıklandırmalarında devrim niteliğinde bir görsellik sunuyor.

Orijinal kadroda Jay Baruchel ve America Ferrera yer alırken; paylaştığınız gibi Fransızca dublajında Donald Reignoux, Türkçe dublajında ise Harun Can (Hıçgıdık) gibi sevilen sesler bu karaktere hayat veriyor.

Hıçgıdık karakterini Mason Thames, Astrid karakterini ise Nico Parker canlandırıyor. En büyük sürpriz ise animasyonlarda Stoick (Kayıtsız Dikilitaş) karakterini seslendiren Gerard Butler'ın, canlı aksiyon filminde aynı karakteri bizzat oynaması oldu.