Her geçen gün müdavimleri çığ gibi artan dizilerin yeni sezonlarını izlemeye hazır mısınız? Yanıtınız ‘evet’ ise koltuğa kurulun ve bu fantastik dünyanın tadını çıkarın.

Yazı: Gülru İncu

AMERİKA’NIN HAWKINS ADLI KÜÇÜK BİR KASABASINDAKİ ENERJİ LABORATUVARINDA YAŞANAN TUHAF OLAYLAR, insan zihninin sınırlarına eğilen gizemli araştırmalar, kaybolan insanlar, henüz saf ve pırıl pırıl zihinleriyle görünen dünyanın ardında da bir yaşam boyutu olabileceğine inanan çocuklar ve olayı araştıran kasaba şerifi…

Son günlerde herkesin dilinde olan bir dizi var: Stranger Things. Netflix yapımı dizi daha ilk sezonu olmasına rağmen öyle ses getirdi ki 9.1’lik IMDb puanıyla en popüler diziler listesine birinci sıradan yerleşti. İlk anda J.J. Abrams’ın Super 8’ini ve tabii ki X Files’ı anımsatsa da başka sularda da yüzeceğinin sinyallerini veren dizi, Spielberg ile Stephen King karışımı bir atmosfer yaratmayı başarmış. Bu tuhaf, rahatsız edici ama türün müdavimlerinin ilgisiz kalamayacağı Strange Things, özellikle başroldeki Winona Ryder’la ilgiyi gerçekten hak ediyor. Cenaze törenine 25 bin kişinin katıldığı Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatını anlatan Narcos ise ikinci sezonuyla bomba gibi geldi. Gelelim bu ayın yeni sezonlarına… Sherlock Holmes’un günümüz New York’unda yeniden hayat bulduğu Elementary beşinci sezonuyla, muhteşem komedi Shameless yedinci sezonuyla, Arrow beşinci sezonuyla, Dean ve Sam Winchester’ın doğaüstü maceralarını anlatan Supernatural 12’nci sezonuyla ve tabii ki heyecanla beklediğimiz The Walking Dead yedinci sezonuyla bu ay dizi ekranını şenlendirecek yapımlar arasında öne çıkıyor.