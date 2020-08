dizi filmler

DESPERADOS

NETFLIX

Umutsuz romantik Wes ve sarhoşken gönderdiği utanç verici bir e-postanın okunmadan kayıplara karışmasının eğlenceli öyküsüne hazır mısınız? Wes ve en iyi arkadaşları görevi tamamlamak için Meksika yollarına çoktan düştü!



GREYHOUND





APPLE TV+

Tom Hanks, hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yıldızlaştığı II. Dünya Savaşı filmiyle karşımıza çıkıyor. Savaşın ilk dönemine yolculuğumuzda, bir savaş gemisi kaptanının düşmanlarından kaçarken Kuzey Atlantik’i geçme mücadelesini izliyoruz.



THE SALISBURY POISONINGS





BLU TV

İngiltere’nin Salisbury şehrin 2018 yılında meydana gelen gerçek bir olaya yeniden tanıklık ediyoruz. İngiltere ve Rusya arasında gerilime neden olan zehirlenmelerin perde arkasında yaşananları ve şehrin kahramanlık öyküsüne odaklanıyoruz.



THE GREAT





HULU

Elle Fanning’in yüzümüzü güldürdüğü yeni komedisi The Great, 18. Yüzyıl Rusya’sında 34 yıl boyunca ülkeyi yöneten II. Katerina’nın yükselişini ve ilişkilerini konu alıyor. Tarihi olaylara farklı bir bakış atmanın tam zamanı.



I MAY DESTROY YOU





BEIN CONNECT

Londra’da sarhoş bir gecenin ertesi gününe uyanmaya hazır olun! Michaela Coel’in yazıp yönettiği dizide başından geçenleri ortaya çıkarmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını izleyeceğiz. Sosyal medyayla değişen ilişki kodları da bir diğer odaklanmamız gereken konu.



ÇATI KATI AŞK