Elele dergisi Ekim ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

REBECCA

NETFLIX



Alfred Hitchcock’un psikolojik gerilimi yeniden ekranlarda. Saf bir gelin, zengin bir eş ve eski eşin hayaletinin fırtınalı bir aşk hikayesine hoş geldiniz! Bu sonbahar biraz ürkütücü olacak.



EMILY IN PARIS

NETFLIX



Emily Cooper, Chicago’dan Paris’e hayallerindeki iş için taşınır ve sıra dışı bir macera başlar. İş, arkadaşlık ve aşk dolu bu hikaye, şimdiden favorilerimiz arasına adını yazdırıyor. Emily’i çok seveceksiniz!



THE THIRD DAY

BEIN CONNECT



Esrarengiz bir adada karşılaşan iki yabancının başından geçenlere tanık olmaya hazır olun. Cevapsız sorular, aranan yanıtlar ve oyuncu kadrosuyla ‘izlenecekler’ arasına yıldızlı bir madde ekliyoruz.



YARIM KALAN AŞKLAR

BLU TV



Hayatlarını birleştirmek üzere olan iki gazetecinin mutluluklarının korkunç bir kazayla dönüşümüne şahitlik ediyoruz. Farklı bir bedende hayata yeniden dönseydiniz, yapacağınız ilk iş ne olurdu?



UTOPIA

AMAZON PRIME



‘Utopia’ isimli çizgi romanın sayfalarındaki gizeme rastlayan bir grup, insanlığı tehdit eden bir tehlikeyi keşfedecek. Fantastik kurguyla gerçek dünyanın bir araya gelişine tanık oluyoruz.



2 EKİM

Azizler

Dram, Komedi

Benim Ölümüm

Korku

Wonder Woman 1984

Fantastik, Macera



9 EKİM

Barbarları Beklerken

Dram

Kendi Yolumda

Komedi, Dram

Endless

Romantik, Fantastik



16 EKİM

Geriye Kalanlar

Dram

Nil’de Ölüm

Gerilim, Dram

Ava

Suç, Dram



23 EKİM

Ailem Robotlara Karşı

Animasyon

The Nest

Dram



29 EKİM

Benden Ne Olur

Romantik, Komedi



30 EKİM

Nasipse Adayız

Komedi, Dram, Politik