REBECCA
NETFLIX
Alfred Hitchcock’un psikolojik gerilimi yeniden ekranlarda. Saf bir gelin, zengin bir eş ve eski eşin hayaletinin fırtınalı bir aşk hikayesine hoş geldiniz! Bu sonbahar biraz ürkütücü olacak.
EMILY IN PARIS
NETFLIX
Emily Cooper, Chicago’dan Paris’e hayallerindeki iş için taşınır ve sıra dışı bir macera başlar. İş, arkadaşlık ve aşk dolu bu hikaye, şimdiden favorilerimiz arasına adını yazdırıyor. Emily’i çok seveceksiniz!
THE THIRD DAY
BEIN CONNECT
Esrarengiz bir adada karşılaşan iki yabancının başından geçenlere tanık olmaya hazır olun. Cevapsız sorular, aranan yanıtlar ve oyuncu kadrosuyla ‘izlenecekler’ arasına yıldızlı bir madde ekliyoruz.
YARIM KALAN AŞKLAR
BLU TV
Hayatlarını birleştirmek üzere olan iki gazetecinin mutluluklarının korkunç bir kazayla dönüşümüne şahitlik ediyoruz. Farklı bir bedende hayata yeniden dönseydiniz, yapacağınız ilk iş ne olurdu?
UTOPIA
AMAZON PRIME
‘Utopia’ isimli çizgi romanın sayfalarındaki gizeme rastlayan bir grup, insanlığı tehdit eden bir tehlikeyi keşfedecek. Fantastik kurguyla gerçek dünyanın bir araya gelişine tanık oluyoruz.
2 EKİM
Azizler
Dram, Komedi
Benim Ölümüm
Korku
Wonder Woman 1984
Fantastik, Macera
9 EKİM
Barbarları Beklerken
Dram
Kendi Yolumda
Komedi, Dram
Endless
Romantik, Fantastik
16 EKİM
Geriye Kalanlar
Dram
Nil’de Ölüm
Gerilim, Dram
Ava
Suç, Dram
23 EKİM
Ailem Robotlara Karşı
Animasyon
The Nest
Dram
29 EKİM
Benden Ne Olur
Romantik, Komedi
30 EKİM
Nasipse Adayız
Komedi, Dram, Politik