Elijah Wood, The Last Witch Hunter kadrosunda!

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Breck Esiner’ın yeni filmi The Last Witch Hunter‘ın kadrosuna Turquoise Wisdom’la bir kez daha Türkiye’ye gelecek Elijah Wood da katılıyor.

Ölümsüz bir cadı avcısının (Vin Diesel) hikayesi anlatılan filmde cadı rolünde Rose Leslie’yi izleyeceğiz. Wood’un ise hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.

Elijah Wood’un yakın zamanda izleme fırsatı bulacağımız Set Fire to the Stars filminin ilk gösterimi Edinburgh Film Festival’inde yapıldı. Sanatçının yer aldığı dizi Wilfred ise 13 Ağustos’ta 4. sezon finaliyle ekranlarda olacak.