Elle Fanning, Neil Gaiman uyarlamasında!

Neil Gaiman’ın kısa hikayelerinden How To Talk To Girls At Parties, yönetmen John Cameron Mitchell tarafından sinemaya uyarlanıyor. Filmde rol alacak ilk isim açıklandı: Elle Fanning

Geçtiğimiz günlerde ünlü romanı American Gods‘ın dizi olarak uyarlanacağını duyduğumuz yazar Neil Gaiman’ın 2006 yılında yayınlanan hikayesi How To Talk To Girls At Parties, 1970′lerin Londrasında geçiyor. İki arkadaşın gittiği bir partiyi konu eden hikaye, Gaiman’a Hugo Ödülleri’nde adaylık getirmişti. Tabii ki fantastik hikayeleriyle tanınan Gaiman’ın yarattığı bu ev partisinde de sıradışı şeyler meydana geliyor.



Filmin prodüksiyonunda da yer alacak Neil Gaiman ve John Cameron Mitchell’a, belgesel film How To Survive A Plague‘le Oscar adaylığı bulunan Howard Getler eşlik edecek. Filmde rol alacağı açıklanan ilk isim olan Elle Fanning’se bu sene Maleficent‘la gündemdeydi.