Elvis Presley filmi için Baz Luhrmann

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Warner Bros, çekmeyi planladığı Elvis Presley filminin yönetmenlik koltuğunda Baz Luhrmann'ı istiyor

Guardian'da yer alan bir habere göre Warner Bros, bir süredir planladığı Elvis Presley filminin yönetmen koltuğunda Baz Luhrmann'ın oturmasını istiyor. ‘Kırmızı Değirmen’, ‘Muhteşem Gatsby’ gibi filmleriyle bilinen yönetmen Luhrmann'a teklif götüren Warner Bros, yönetmenle anlaştığı takdirde ‘Mr. Banks’ filminin senaristi Kelly Marcel’in senaryosu üzerinde çalışacak. Filmin ne zaman gösterime gireceği ise henüz açıklanmadı.