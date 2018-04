Emily Blunt süper kahraman olmaya hazırlanıyor!

Son dönemin çıkış yapan oyuncularından olan Emily Blunt, Batman v Superman: Dawn Of Justice filmi için yapımcı firmayla görüşmelere başladığı söyleniyor

Batman v Superman: Dawn Of Justice filminin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Çıkan son haberlere göre İngiliz güzel oyuncu Emily Blunt, filmin oyuncu kadrosuna dahil olmak üzere. Rolüyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da, Kedi Kadın'ı canlandıracağına dair spekülasyonlar yapılmakta. Güzel oyuncuyla ilgili daha önce İlk Yenilmez: Kaptan Amerika ve Iron Man 2 filmlerinin kadrosunda yer almak için görüşüldüğü fakat yerine başka oyuncuların tercih edildiği biliniyor.



Şu sıralar Tom Cruise ile birlikte bilimkurgu aksiyon filmi Yarının Sınırında'da başrolü paylaşan güzel aktrist aynı zamanda Uzatmalı Nişanlım, Kader Ajanları ve Tetikçiler gibi filmlerde rol aldı. Daha önce Man of Steel filminin yönetmen koltuğunda oturan Zack Snyder, Batman vs Superman: Dawn Of Justice filminin de başındaki isim. Ben Affleck'i Batman, Henry Cavill'i Superman'i canlandıracağı filmin oyuncu kadrosunda, Amy Adams, Gal Gadot, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jesse Eisenberg ve Jeremy Irons gibi isimler yer alıyor. Batman v Superman: Dawn Of Justice'ın, Temmuz 2015'te vizyonda olması planlanıyor.