'Emily in Paris'in 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Yeni sezonun konusu şu şekilde:

"Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) iş yerinde, evliliği uğruna geçmişinden gelen çetrefilli bir ikilemle yüzleşmek zorunda kalır ve Agence Grateau ekibi personel değişiklikleriyle uğraşır. Mindy (Ashley Park) ve grup Eurovision'a hazırlanırken fonlar tükenince tutumlu davranmak zorunda kalırlar. Michelin yıldızına ulaşmak için birlikte çalışan Emily ve Gabriel'in kimyası yadsınamaz ama iki büyük sır, onları hayal ettikleri her şeyi mahvetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır."