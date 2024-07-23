'Emily in Paris'in 4. sezonundan ilk fragman yayınlandı
Netflix, 'Emily in Paris'in dördüncü sezonundan ilk fragmanı yayınladı.
Netflix, 'Emily in Paris'in dördüncü sezonundan ilk fragmanı yayımladı. Yeni sezon iki kısım halinde yayımlanacak.
3. sezon Emily (Lily Collins), Gabriel (Lucas Bravo) ve Camille (Camille Razat) arasındaki aşk üçgenini gözler önüne seriyordu.
Yeni sezonun konusu şu şekilde:
"Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) iş yerinde, evliliği uğruna geçmişinden gelen çetrefilli bir ikilemle yüzleşmek zorunda kalır ve Agence Grateau ekibi personel değişiklikleriyle uğraşır. Mindy (Ashley Park) ve grup Eurovision'a hazırlanırken fonlar tükenince tutumlu davranmak zorunda kalırlar. Michelin yıldızına ulaşmak için birlikte çalışan Emily ve Gabriel'in kimyası yadsınamaz ama iki büyük sır, onları hayal ettikleri her şeyi mahvetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır."
Dizinin ilk beş bölümü 15 Ağustos'ta gelirken, geriye kalan beş bölümü ise 12 Eylül'de Netflix kütüphanesine eklenecek.