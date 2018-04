En çok o izlendi

“Yarının Sınırında / Edge of Tomorrow” 6 Haziran’da Türkiye’de vizyona girdi ve ilk hafta sonunda 106 bin 606 kişi tarafından izlenerek, hafta sonunun en çok izlenen filmi oldu.

İlk hafta sonunda ulaştığı 100 bini aşan izleyici sayısı ile Türkiye’de başarılı bir açılış yapan “Yarının Sınırında / Edge of Tomorrow” için benzersiz bir organizasyon ile Londra, Paris ve New York’ta olmak üzere, bir günde, üç ayrı şehirde, üç ayrı gala düzenlenmişti. Aynı gün içinde Tom Cruise ve Emily Blunt, aynı filmdeki gibi zamana karşı yarışarak, üç şehirde tekrarlanan kırmızı halı üzerinde boy göstermiş ve hayranlarıyla buluşmuşlardı.“Edge of Tomorrow/Yarının Sınırında”nın destansı aksiyonu, yeryüzündeki herhangi bir askeri birim tarafından alt edilmesi mümkün olmayan bir uzaylı ırkının yakın bir gelecekte Dünya’ya yaptığı acımasız saldırıyı konu alıyor.