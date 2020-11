Yıllardır bir anda dikkatimizi çekip de kime ait olduğunu bilmediğimiz şarkıları bulmamıza yardımcı olan telefon uygulaması Shazam, bu zamana kadar en çok aranan şarkıları açıkladı.

Müzik keşfetmeye yeni bir anlam ve hız katan Shazam, uzun zamandır birçok kişinin özel Spotify listesinin başrolüne bile giriyordu. Eminiz birçok kişinin “shazam şarkılarım” listesi var ve sık sık onu ziyaret ediyorlar. Çünkü “Bu şarkı kimindi?” sorusunu bitiren uygulama sayesinde, duyup da çok sevdiğimiz, bulamadığımız ve unutma ihtimalimiz olan çok şarkı vardı ve artık hepsi elimizin altındaydı.





Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Shazam, uzun zamandır beklenen listeyi açıkladı. Listeyi keşfedin!

10- Take Me to Church, Hozier





9- This Girl, Kungs & Cookin’ on 3 Burners





8- Somebody That I Used to Know, Gotye





7- Cheap Thrills, Sia





6- Thinking Out Loud, Ed Sheeran





5- Lean On, Major Lazer, Mo, & DJ Snake





4- Wake Me Up, Avicii





3- Let Her Go, Passenger





2- Prayer In C (Robin Schulz Remix), Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz





1- Dance Monkey, Artist: Tones and I