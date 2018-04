En havalı 'Çirkin'e veda

Tüm zamanların en etkileyici western filmlerinden Sergio Leone klasiği 'İyi Kötü Çirkin'de Tuco (Çirkin) karakterini canlandıran Eli Wallach, 98 yaşında hayata veda etti

Clint Eastwood’un başrolünü oynadığı unutulmaz western 'İyi, Kötü, Çirkin'in Tuco (Çirkin) karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Eli Wallach, 98 yaşında hayatını kaybetti. 'Kötü' rolünü canlandıran Lee Van Cleef'in 1989 yılında yaşamını yitirmesinden sonra ünlü filmin oyuncularından sadece Clint Eastwood (İyi) hayatta kaldıÜnlü aktörün ölüm haberini New York Times’a konuşan kızı Katherine B. Wallach doğruladı. Ancak New York doğumlu sanatçının ölümüne ilişkin başka detay verilmedi.



60 yılı aşkın sinema hayatı boyunca oynadığı birçok başarılı role rağmen hiç Oscar’a aday gösterilmeyen Wallach, 2010 yılında ‘Akademi’ tarafından onur ödülüne layık görülmüştü. Sinema kariyerine 1956 yılında 'Baby Doll' filmiyle başlayan Wallach, bu filmle en iyi çıkış yapan oyuncu dalında BAFTA ödülünü kazanmıştı. Sinema kariyerindeki en büyük çıkışı ise Tuco (Çirkin) karakteriyle Sergio Leone imzalı western klasiği 'İyi Kötü Çirkin' (The Good, the Bad and the Ugly) filminde yaptı. 1990 yılında çekilen 'Baba 3' (The Godfather Part 3) ve 2003 yılında yönetmenliğini Clint Eastwood’un üstlendiği 'Gizemli Nehir' (Mysthic river) filmlerinde de rol alan Wallach, oyuncu Anne Jackson’la evli ve iki kız babasıydı.