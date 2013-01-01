En iyi film 'Zerre'

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46. SİYAD Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) Onursal Başkanı Atilla Dorsay, Türkiye'nin zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Böyle zamanlarda, bu gece ve benzeri sanatsal etkinlikler, biraz fantezi görünebilir. Ancak ben, bu gibi dönemlerde sanatın birleştirici, iyileştirici, insan ruhunu yüceltici gücünün, herkese bireysel ve toplumsal düzeyde iyi geleceğine ve bizleri daha iyi, daha sağlıklı düşünmeye teşvik edeceğine inanıyorum" diye konuştu.



Dorsay, konuşmasının ardından, meslekte 50. yılını kutlayan sinema yazarı Sungu Çapan'a "SİYAD Özel Ödülü"nü verdi. Atilla Dorsay, 1981 yılında oynadığı "Düşman" filmi ile ödüle layık görülen Aytaç Arman'a da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü takdim etti.



Törende, Erdem Tepegöz'ün yönettiği "Zerre" "En İyi Film Ödülü"nü alırken, Reha Erdem "Jin" ile "En İyi Yönetim Ödülü"nün, Jale Arıkan "Zerre" ile "Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün, Kıvanç Tatlıtuğ ise "Kelebeğin Rüyası" ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu.



"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü", "Kelebeğin Rüyası" ile Farah Zeynep Abdullah'a, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü" ise "Yozgat Blues" filmindeki performansı ile Nadir Sarıbacak'a verildi.



"Ahmet Uluçay Umut Ödülü"ne "Küf" isimli filmi ile layık görülen Ali Aydın, ödülünü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'in elinden aldı.



Erol Ağakay'a "Emek Ödülü", Serra Yılmaz, Macit Koper ve Ali Özgentürk'e ise "Onur Ödülü" verilen törende, ödül alan diğer isimler ve yapımlar şu şekilde:



"En İyi Kurgu Ödülü": Mesut Ulutaş (Zerre)

"En İyi Müzik Ödülü": Rahman Altın (Kelebeğin Rüyası)

"En İyi Görüntü Yönetimi": Gökhan Tiryaki (Kelebeğin Rüyası)

"En İyi Sanat Yönetimi": Hakan Yarkın (Kelebeğin Rüyası)

"En İyi Yabancı Film": "Mavi En Sıcak Renktir"

"En İyi Belgesel Film": "Saroyan Ülkesi"

"En İyi Kısa Film Ödülü": "Nerdesin?"



Törende, 2013 yılında hayatını kaybeden sanat dünyasının önde gelen isimleri ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı, Karsu ile Sema Moritz de konser verdi.



(AA)