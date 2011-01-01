En nitelikli belgeseller Ege'de buluşuyor

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Ege Üniversitesi Sinema Kampüs'te düzenlenen 7. Ege Belgesel Film Günleri, 20-24 Mayıs tarihleri arasında nitelikli yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşturacak

Radikal'den Uğur Biryol'un haberine göre, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ile İletişim Çalışmaları Topluluğu’nun düzenlediği 7. Ege Belgesel Film Günleri, 20 Mayıs’ta Burgazada’nın mübadillerinin dramasını anlatan ‘Antigoni Küçük Adamız Hayatımız’ belgeseliyle başllayacak Aynı günün bir diğer önemli seyirliği olan Kıvılcım Akay’ın yönettiği ‘Dileğim Barış Olsun’, Diyarbakır, Lice, Ergani, Cizre, Mardin, Nusaybin ve Varto’dan on çocuk ve üç annenin barışa olan özlemi anlatacak.



‘Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek’ ise Reyan Tuvi’nin yönettiği Gezi Parkı’na odaklanan yapım olarak ilk gündeki yerini alıyor. Ayrıca filmin sonunda yönetmen Reyan Tuvi’yle söyleşi de gerçekleştirilecek. İzmir Fransız Kültür Merkezi’nin de destek verdiği etkinliğin ikinci gününde askerde hayatını kaybeden gençlerin ailelerinin hukuk mücadelesine odaklanan ‘ Eğitim Zayiatı’ ile Michael Gondry’nin sıra dışı Noam Chomsky belgeseli ‘Uzun Boylu Adam Mutlu mu?’ ile 2011-2012 arasında Kuzey Mısır’da köylerine devrim getiren insanların mücadelesi anlatan ‘Gizli Başkent’ izlenebilecek.



Belgesel Günleri’nin üçüncü gün mönüsünde çok renkli çok şenlikli bir Hemşinli kadının, Emine Danış’ın hayvanlarıyla verdiği yaşam mücadelesini anlatan ‘Fırtına Emine’nin yanı sıra ünlü filozof Antonio Negri’nin İstanbul ’dan yola çıkarak metropol kargaşasını, bireyi, filozof kimliğini, Marx’ı, isyanı, aşkı ve daha insani koşullarda dünyanın nasıl olabileceğini anlattığı ‘Negri ile İstanbul’ ve Suriye’den göç etmek zorunda kalan Kürt, Bedevi, Ermeni ve Ezedi halkların karşı karşıya kaldıkları yaşamı görünür kılan ‘Asfur’ var.



Etkinliğin son günü olan 23 Mayıs’ta ise Balıkesir’li Çepni Alevilerinin baskı sonucu yarattıkları şifreli dillerinin hikayesine odaklanan ‘Saklı Dil’, iki Ermeni müzisyen Onnik ve Ara Dinkjian’ın baba-oğul olarak portresini sunan ‘Garod’, Nilgün Eroğlu Maktav’ın görenlerin ‘karanlık’ olarak adlandırdıkları bir hayatı anlattığı çarpıcı belgesel ‘Karanlığın Renkleri’ gösterilecek.