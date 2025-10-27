Engin Akyürek ve Gülsim Ali başrollü Bereketli Topraklar dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte konusu
SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'ın yayın tarihi belli oldu. Hikayesiyle izleyicilerde büyük yankı uyandırması beklenen yapım, televizyon ekranlarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte Bereketli Topraklar dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihi...
Özge Çolak
Show TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ın yayın tarihi belli oldu.
Bereketli Topraklar dizisi ne zaman yayınlanacak?
Engin Akyürek ve Gülsim Ali başrollü Bereketli Topraklar 2 Kasım’dan itibaren her pazar akşamı Show TV'de ekrana gelecek.
Bereketli Topraklar konusu
SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Bereketli Topraklar', Adana'nın iki köklü ailesi arasındaki sarsıcı bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Dizide, aileler arasındaki uzun süreli sessiz barışın, yeniden alevlenen bir savaşa dönmesi anlatılacaktır.
Geçmişin ağırlığı altındaki günahların gölgesinde şekillenen hayatları konu alan 'Bereketli Topraklar', izleyiciyi; hırs, ihanet ve intikam gibi güçlü temaların ortasında filizlenen imkânsız aşkların derin ve duygusal yolculuğuna davet ediyor.
Bereketli Topraklar oyuncuları
SHOW TV'nin merakla beklenen ve Adana'nın iki köklü ailesinin savaşını ekrana taşıyacak olan 'Bereketli Topraklar' dizisinin dikkat çeken oyuncu kadrosu belli oldu.
Dizinin kadrosunda yer alan önemli isimler şunlardır:
Engin Akyürek
Gülsim Ali
Belçim Bilgin
Yiğit Koçak
Sarp Akkaya
İlayda Akdoğan
Zehra Kelleci
Hakan Çelebi
Bahar Süer
Gözde Demirtaş
Ekrem Şen
Mert Özbek
Güçlü bir oyuncu ekibini bir araya getiren yapım, hırs, intikam ve aşk temalarıyla yakında izleyiciyle buluşacak.