Engin Akyürek ve Gülsim Ali başrollü Bereketli Topraklar dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte konusu

Show TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’ın yayın tarihi belli oldu.

Bereketli Topraklar dizisi ne zaman yayınlanacak?

Engin Akyürek ve Gülsim Ali başrollü Bereketli Topraklar 2 Kasım’dan itibaren her pazar akşamı Show TV'de ekrana gelecek.

Bereketli Topraklar konusu

SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Bereketli Topraklar', Adana'nın iki köklü ailesi arasındaki sarsıcı bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Dizide, aileler arasındaki uzun süreli sessiz barışın, yeniden alevlenen bir savaşa dönmesi anlatılacaktır.

Geçmişin ağırlığı altındaki günahların gölgesinde şekillenen hayatları konu alan 'Bereketli Topraklar', izleyiciyi; hırs, ihanet ve intikam gibi güçlü temaların ortasında filizlenen imkânsız aşkların derin ve duygusal yolculuğuna davet ediyor.

Bereketli Topraklar oyuncuları

SHOW TV'nin merakla beklenen ve Adana'nın iki köklü ailesinin savaşını ekrana taşıyacak olan 'Bereketli Topraklar' dizisinin dikkat çeken oyuncu kadrosu belli oldu.

Dizinin kadrosunda yer alan önemli isimler şunlardır:

Engin Akyürek

Gülsim Ali

Belçim Bilgin

Yiğit Koçak

Sarp Akkaya

İlayda Akdoğan

Zehra Kelleci

Hakan Çelebi

Bahar Süer

Gözde Demirtaş

Ekrem Şen

Mert Özbek

Güçlü bir oyuncu ekibini bir araya getiren yapım, hırs, intikam ve aşk temalarıyla yakında izleyiciyle buluşacak.

Bereketli Topraklar fragman