Engin Şenkan: 'Kıvanç'la hayatta oynamam'

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Kıvanç Tatlıtuğ, usta oyuncu Engin Şenkan'la sette kavga etti. Diziden ayrılan Şenkan "O çocukla bir daha hayatta oynamam" diye konuştu

İddiaya göre Kurt Seyit’in setinde; Tatlıtuğ, Şenkan’la karşılıklı oynadığı sahnede gülmeye başlamış. Bu duruma tepki gösteren Şenkan’a, genç oyuncu da aynı sertlikle cevap verince olanlar olmuş. Şenkan ‘Ben 70 yaşındayım. Terbiyesiz herif’ diyerek seti terk etmiş.



Vatan 'dan Gülşen Yüksel'e konuşan Engin Şenkan yaşananları anlattı: Ben durup dururken kimseye bir şey yapmam. Bazı şeyler vardır, sineye çekilmez. Sabrım bir yere kadardır. Kerem Çatay’a bu konuda söz verdim, fazla konuşmak istemiyorum. Ama o iş benim için bitmiştir. Allah’tan senaryoya denk geldi. Benim oynadığım Rıza karakteri Yalova’ya gitti. Rıza Yaloya’ya gitmiş oldu. Eğer senaryoda bu olmasaydı onunla (Kıvanç) oynamak eziyetine katlanacaktım. Bu çocuğu iki defa gördüm. Bir Kelebeğin Rüyası diğeri de bu iş. Bunda da seti terk ettim. Fazla konuşmak istemiyorum. Bunu Kıvanç’a sorun. Kırgınım. Zaten bundan sonra da hayatta oynamam. Ay Yapım’la herhangi bir sorumun yok. Başka işlerde benimle olmak isterlerse kabul ederim ama tek şartım Kıvanç olur. Onunla karşılıklı oynamam. 45 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. İnşallah bu son olur.