Haftanın film gündemi oldukça yoğun! Aralarından seçim yapmakta zorlanacaksınız...

Haftanın merakla beklenen filmi "Nuh: Büyük Tufan/Noah", bugün seyirciyle buluştu.



Cesaret, fedakarlık, umut ve kurtuluşun ilham veren hikayesini anlatan filmi, 1998 yılında çektiği "Pi" filmiyle Sundance Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanan Darren Aronofsky yönetti.



Hz. Nuh'u, "Gladyatör" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar'ı kazanan Rossel Crowe'un canlandırdığı filmde, Emma Watson, Logan Lerman ile Jennifer Connely kamera karşısına geçti.



Kutsal kitaplarda da geçen Nuh tufanını konu alan film, 130 milyon dolarlık bütçeyle çekildi.



"Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol"

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın yaşamını konu alan "Mandela: Özgürlüğe Giden Yol" filmi, haftanın merakla beklenen yapımlarından...



Hayatını ayrımcılığa karşı mücadeleye adayan ve 2013 yılının Aralık ayında hayatını kaybeden Mandela'nın, siyaseti bıraktıktan sonra kaleme aldığı otobiyografisinden beyazperdeye aktarılan film, Güney Afrikalı liderin tüm hayat hikayesini anlatan ilk film olma özelliğini taşıyor.



Yönetmenliğini Justin Chadwick'in üstlendiği filmde, Mandela'yı "Pasifik Savaşı", "Prometheus" ve "Thor" gibi filmlerde rol alan İngiliz oyuncu İdris Elba, Mandela'nın eşi Winnie Madikizela Mandela'yı ise "Karayip Korsanları" ve "Skyfall" ile dikkati çeken Naomie Harris canlandırdı.



Filmde, Nelson Mandela'nın küçük yaşta çobanlık yaptığı Transkei köyündeki çocukluk yıllarından, Güney Afrika'nın demokrasiyle seçilmiş ilk başkanı olduğu döneme kadar olan etkileyici hayat hikayesi anlatılıyor.



"Çocuk Büyütme Rehberi"

Meksika Acapulco'da çekilen "Çocuk Büyütme Rehberi", oyuncu Eugenio Derbez'in yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metrajlı filmi.



Bir baba-kız hikayesini beyazperdeye taşıyan filmde, Derbez aynı zamanda "Valentine" adlı bir babayı canlandırıyor. Filmde, Derbez'e Loreto Peralta, Jessica Lindsay, Daniel Raymont eşlik ediyor.



Sanat yönetmenliğinde "Robin Hood", "Blood Diamond", "Wrath of Titans" gibi önemli yapımlardan hatırlanan Jordan Crock'ın yaptığı filmin müzik tasarımında ise Bafta, Goya, Ariel ödüllü Martin Hernandez bulunuyor.



"Baskın-2"

Devam filmi "Baskın-2/The Raid 2: Berandal"i de ilk filmde olduğu için Gareth Huv Evans yönetti.



Iko Uwais, Arifin Putra, Oka Antara ile Tio Pakusadewo'nun oynadığı filmin konusu özetle şöyle:



"Tahmin ettiğinden çok daha zorlu olan baskın operasyonuyla çeteyi çökerten Rama, yeraltı dünyasının çok daha büyük isimlerinin dikkatini çeker. Ailesi tehlike altındadır, karısını ve yeni doğmuş bebeğini korumanın tek bir yolu vardır. Yeraltı dünyasına casus olarak girecek ve yozlaşmış sistemin çürük halkalarını oluşturan en tepedeki politikacı ve polisleri açığa çıkarmak için aralarına sızacaktır. Rama bu gizli görev için çete liderinin oğlunun ekibine girebilmelidir."



"Kan Kokusu"

Yönetmen Jim Mickle imzası taşıyan ve 2010 yılında olay yaratan "Meksika" filminin yeniden çevrimi olan "Kan Kokusu/We Are What We Are" adlı filmin başrollerinde, Bill Sage, Ambyr Childers, Julia Garner ve Kelly McGillis rol aldı.



Senaryosunu Jorge Michel, Jim Mickle ve Nick Damici'nin yazdığı filmin konusu özetle şöyle:



"Parkers ailesi, babaları Frank'in katı kurallarıyla herkesten uzak, münzevi bir hayat sürmektedir. Annelerinin beklenmeyen ölümünün ardından Iris ve Rose, küçük kardeşleri Rory'ye göz kulak olmanın yanı sıra geçmişe ait ürkütücü bir sırrın yeni yüklenicileri olacaklardır. Fırtına nedeniyle taşan nehir ailenin sakladığı vahşi sırrın ipuçlarını ortaya çıkarınca, evlerinin kapısı yıllarca uzak durdukları kasabalı tarafından çalınmaya başlanacaktır."



"Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi"

"Sammy'nin Maceraları" ve "Sammy 2"den sonra uzun metrajlı bir film için fikir arayışı içerisine giren yapımcı ve yönetmen Ben Stassen, 10 yıl kadar önce yapılan 12 dakikalık filmin süresini uzatarak, beyazperdeye taşıdı.



Tolga Çevik, Altan Erkekli, Volkan Severcan ile Berna Diribaş'ın seslendirdiği animasyon animasyon filmde, terk edilmiş yavru kedicik Şimşek'in, fırtınadan barınacak bir yer ararken, "Şöhretli Lawrence" olarak da bilinen emekli sihirbaz Lawrence'a ait gizemli malikaneye gizlice girmesinin ardından yaşananlar anlatılıyor. Film, 3 boyutlu olarak da vizyona girecek.



"Meleklerin Mucizesi"

Yönetmen Biray Dalkıran imzası taşıyan "Meleklerin Mucizesi"nin senaryosunu yapımcı Nur Türkşen, Zeynep Uzma ile birlikte kaleme aldı.



Hakan Türkşen, Gaye Gürsel, Cem Kılıç, Altan Erkekli, Ayşen Gruda, Dilek Serbest, Murat Parasayar ve Yıldız Asyalı'nın rol aldığı filmde, geçmişin izlerinden kurtulamayan ve kendini affedemeyen Hakan'ın mucizelerle dolu hayatının hikayesi aktarılacak.



"Bırakmak İstiyorum"

Sigarayı bıraktırmak amacıyla çekilen "Bırakmak İstiyorum" filminin yönetmenliğini Yücel Yolcu yaptı.



Sigarayı bıraktırma terapisti Emre Üstünuçar'ın 10 yıllık tecrübeleri ışığında sigara bağımlılığına ayna tutan filmin yapımcılığını İpek Sorak üstlendi.



"Mandra Filozofu"

Müfit Can Saçıntı'nın yönettiği ve Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel ile Eser Eyüboğlu'nun oynadığı "Mandıra Filozofu", haftanın yerli yapımlarından...



Yapımcılığını üstlenen Birol Güven'in senaryosunu da kaleme aldığı filmin müziklerini Aydın Sarman ve Burcu Güven yaptı.



Çekimleri doğal güzellikleriyle dünya çapında ünlenen Bodrum'un Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilen "Mandra Filozofu" adlı filmde, Robinson Crouse hayatı yaşayan felsefe bölümü mezunu Mustafa Ali'nin bir zengin iş adamı ile karşılaşması ve köydeki aile içi çekişmeler eğlenceli bir dil ile anlatılıyor.



"Aşk Oyunu"

Yönetmen Umut Yüksel'in senaryosunu Ezgi Yüksel ile birlikte yazdığı "Aşk Oyunu" adlı filmde, Kemal Uçar, Pınar Göktaş, Lemi Filozof, Ebru Öztürk, Suzan Kardeş, Ali İhsan Varol ve Dilşah Demir'in rol aldı.



Galatasaraylı bir karakterin başından geçenlerin anlatıldığı filmin çekimleri, 3 haftada İstanbul ve Bolu'da tamamlandı.



