"Erkek Tarafı" kasımda vizyonda

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5 yıl boyunca Kemal Aydoğan yönetiminde kapalı gişe sahnelenen “Testosteron” oyunundan uyarlanan “Erkek Tarafı” tüm Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

İlksen Başarır’ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Mert Fırat, Emre Karayel, Timur Acar, Onur Ünsal, Metin Coşkun, Tuna Kırlı ve M. Cihan Ercan yer alıyor. Polonyalı yazar Andrzej Saramonowicz tarafından kaleme alınan son derece şaşırtıcı ve eğlenceli tiyatro oyunu Testosteron’un adaptasyonu İlksen Başarır, Mert Fırat ve Kemal Aydoğan tarafından gerçekleştirildi. İptal edilen düğün sonrası bir restoranda oturan yedi adamın bazen komik, bazen hüzünlü ve çoğu zaman eğlenceli erkeklik hikayelerinin samimi bir dille anlatıldığı Erkek Tarafı, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla şimdiden Testosteron oyunun hayranları tarafından takibe alındı.