Erkekler

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"Kadınlar affeder ama unutmaz, erkekler affetmez ama unutur..."

Başrollerini Fikret Kuşkan ve Ali Poyrazoğlu'nun paylaştığı Aksoy Yapım'ın yeni filmi "ERKEKLER" 20 Aralık'ta vizyona giriyor...



Erkekler filmi, erkeklerin dünyasına çok farklı bir noktadan bakarak ilk elmayı ısıran Hz. Adem'den bu yana neden hiç değişmediklerini ya da değişemediklerini anlatan daha önce yapılmamış türde bir komedi filmidir. Erkeklerin dünyasını erkek gözünden dürüstçe anlatırken hemen hemen bütün erkeklerin yaşadıkları, doğumdan sünnete, babaların oğullarıyla övünmelerine, ergenliğe, ilk cinsel deneyime, ilk aşka, askerlikten iş hayatına, evliliğe kadar geçirdikleri süreç oldukça komik bir dille anlatılmıştır.



Kahramanımız Adem Yunus 45 yaşında (Fikret Kuşkan) , zengin, kendine ait hukuk bürosu olan ünlü bir avukattır. Adem'in büyük bir aşkla evlendiği, bir kızının dünyaya geldiği evliliği, erkek içgüdülerine direnemediği için bitmiştir. Karısını çok sevdiği ve evliliğinde hiçbir sorun olmadığı halde neden içgüdülerine teslim olduğunu araştırmaya başlar. Adem'e göre; erkekler daha çok üreme içgüdüsüyle hareket ettikleri ve kadınlar da doğaları gereği en güçlü erkeği seçtikleri için erkekler güç, kariyer ve statü sahibi olmalıdır. Yalnız sorunda burada başlamaktadır. Çünkü erkekler güçlendikçe çevrelerinde ona ilgi duyan kadın sayısı bir hayli artmaktadır.



