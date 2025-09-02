Eşref Rüya 2. sezon çekimleri başladı! Yeni sezon ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Eşref Rüya", ikinci sezon çekimlerine start verdi. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı yapım, özel bir çekimle yeni sezona "merhaba" dedi.

İkilinin klaketle kamera karşısında olduğu anlara ait fotoğraf ve videolar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayranlarını heyecanlandırdı.

İlk sezonun yarım kalan hikâyesi, yeni bölümlerde daha da derinleşiyor. Eşref ve Nisan'ın macerası, yeni düşmanlar ve beklenmedik ittifaklarla izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Eşref Rüya 2.sezon tarihi belli oldu mu?

Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.

Ancak Eşref Rüya dizisinin 17 Eylül ya da 24 Eylül 2025 Çarşamba akşamı başlaması bekleniyor.

Aşk, İntikam ve Güç Mücadelesi

Yeni sezonda aşk, intikam ve hayatta kalma mücadelesi ön plana çıkıyor. Eşref'in cezaevindeki zorlu sınavları, Nisan'ın şöhret yolculuğunda karşılaştığı karanlık sırlarla iç içe geçiyor. Tims&B yapımı olan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryo ekibi Ethem Özışık ve Lokman Maral'dan oluşuyor.

Yeni karakterlerle zenginleşen hikayesiyle "Eşref Rüya" 2. sezon, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.