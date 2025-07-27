Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Eşref Rüya, ilk sezonuyla izleyiciden tam not aldı. 13. bölümüyle sezon finali yapan dizi, geride bıraktığı sürükleyici hikâyesiyle büyük beğeni topladı. Yeni sezon için geri sayım başlarken, dizinin sadık takipçileri “Eşref Rüya ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

EŞREF RÜYA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NTV'de yer alan habere göre Eşref Rüya'nın yeni sezon tarihi belli oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 2. sezonu 17 Eylül'de izleyicileriyle buluşacak.

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi "Eşref Rüya", sezon finaliyle izleyicileri soluksuz bıraktı. Büyük hesaplaşmalara sahne olan final bölümünde, başkarakter Eşref, Nisan ve Yetimler arasında zorlu bir seçim yapma eşiğindeyken, Rüya'dan gelen haberle hayatının şokunu yaşadı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yolculuk, onu şimdiye kadarki en çetin sınavıyla karşı karşıya bıraktı.

Finalde, liderlik hırsıyla gözü dönen Kadir, kontrolü tamamen ele geçirmek için her yolu mübah saydı ve önüne çıkan herkesi ezmeye yemin etti. Çiğdem ile yaptığı iş birliği, Eşref ve Nisan'ı ölümcül bir çatışmanın içine sürükledi.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için tüm gücüyle savaştı. Kanların döküldüğü, ihanetin zirveye ulaştığı ve tüm düzenin alt üst olduğu bu nefes kesen sezon finalinde, Eşref, Rüya'sına kavuşmayı beklerken, beklenmedik bir şekilde en büyük kabusuyla yüzleşmek zorunda kaldı. İzleyiciler, bu dramatik finalin ardından ikinci sezonun gelişini sabırsızlıkla beklemeye başladı.

YENİ İMAJ

Öte yandan Eşref Rüya dizisinde Eşref Tek karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy sezon arasını fırsat bilip imaj değiştirdi. Hayranları ünlü oyuncunun yeni imajını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.