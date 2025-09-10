Eşref Rüya 2. sezon ne zaman? Eşref Rüya yeni bölüm için geri sayım başladı

Tims&B imzalı Eşref Rüya dizisi, merakla beklenen ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sarsıcı aşk hikâyesi, güçlü çatışmaları ve derinlikli karakterleriyle öne çıkan dizinin yeni sezon tarihi de açıklandı.

Eşref rüya 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Eşref Rüya'nın Yeni Sezonunda Neler Yaşanacak?

İlk sezonuyla seyircinin büyük ilgisini çeken Eşref Rüya, ikinci sezonunda da sarsıcı aşk hikâyesi, güçlü çatışmaları ve derinlikli karakterleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu sezonda Eşref ve Nisan’ın yarım kalan hikâyesi, yeni düşmanlar ve beklenmedik ittifaklarla birlikte daha da sert sınavlardan geçecek.

Aşk, İntikam ve Tehlike Dolu Yeni Bölümler

Yeni sezonda, Eşref’in cezaevindeki hayatta kalma mücadelesi, dışarıda intikam ve hesaplaşmalarla birleşirken; Nisan’ın şöhret yolculuğu, karanlık sırlarla dolu yeni bir tehlikeyi beraberinde getirecek. Eşref ve Nisan’ın yeniden kesişen kaderleri, izleyicilerin kalbine bir kez daha dokunacak. Aşk, intikam ve hayatta kalma mücadelesi bu sezonda çok daha güçlü bir şekilde ekrana taşınacak.

Diziye hangi oyuncular dahil oldu?

Tims&B imzalı fenomen dizi Eşref Rüya'nın kadrosu, yeni sezona bomba gibi isimlerle giriyor. Hikayenin gidişatını değiştirecek sürprizlerle dolu karakterler, izleyicinin merakını daha da artıracak.

Taner Rumeli, Dinçer Karakteriyle Ekrana Geliyor

Dizinin yeni sezonunda, hapishane sahneleriyle başlayacak hikâyeye yeni bir düşman katılıyor. Başarılı oyuncu Taner Rumeli, Eşref'e (Çağatay Ulusoy) rakip bir yapım şirketinin CEO'su olan Dinçer karakterine hayat verecek. Dinçer'in, sürprizlerle dolu kişiliğiyle Nisan'ın (Demet Özdemir) hayatında büyük izler bırakacağı belirtiliyor.

Kadrodaki Diğer Yeni Yüzler

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezonunda Galip Erdal, Kasap karakteriyle; Muttalip Müjdeci ise Kaptan karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı hikayeye dahil olacak bu yeni yüzlerle birlikte dizinin temposunun daha da yükseleceği konuşuluyor.