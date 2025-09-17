Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu? Eşref Rüya saat kaçta başlıyor?

Eşref Rüya dizisinin merakla beklenen 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Yayınlanan fragmanlar ve başlayan çekimlerin ardından, dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?

Tims&B imzalı Eşref Rüya, ikinci sezonuyla bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

EŞREF RÜYA YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Ekranlara geldiği ilk sezonuyla izleyiciden büyük ilgi gören Eşref Rüya, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sarsıcı aşk hikâyesi, güçlü çatışmaları ve derinlikli karakterleriyle dikkat çeken dizi, yeni sezonda da temposunu artırıyor.

Bu sezonda, Eşref ve Nisan'ın yarım kalan hikayesi, yeni düşmanlar ve beklenmedik ittifaklarla birlikte daha da sert sınavlardan geçecek. Dizinin hayranları, çiftin karşılaşacağı yeni zorlukları ve hikayenin nereye doğru evrileceğini merakla bekliyor.

EŞREF RÜYA 14. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref, hapishanede kurduğu hükmüyle düşmanlarına gözdağı vermeye devam eder, dışarıda ise Nisan şöhret basamaklarını hızla tırmanır. Kadir, güç hırsıyla Yetimler’i ilkelerinden saptıracak hamleler planlarken, yeni kuracağı ortaklık onu beklemediği bir durumun ortasında bırakır.



Geçmişin karanlıklarından çıkan gizemli bir isim, Nisan ile Eşref’in hayatlarını sarsacak savaşın fitilini ateşleyince ikilinin aşkları bu zamana kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya kalır.

