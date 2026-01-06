Eşref Rüya bu hafta var mı? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?

Kanal D tarafından paylaşılan 7 Ocak 2026 Çarşamba yayın akışına göre; dizi bu akşam yeni bölümüyle değil, "Eşref Rüya - Özel Bölüm" (Tekrar) ile izleyici karşısına çıkacak. Kanal yönetiminin, birçok dizinin ara vermesini fırsat bilerek yeni bölümü bir hafta daha kaydırdığı görülüyor.