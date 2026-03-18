Eşref Rüya bugün var mı? 18 Mart Eşref Rüya yeni bölüm mü?
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, bayram haftasına girilmesine rağmen bu akşam (18 Mart 2026) yayın akışında yer alıyor. Birçok dizi tatil arası verirken, Eşref Rüya hayranlarını bekletmiyor.
Kanal D ekranlarının Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, bayram haftası olmasına rağmen izleyicisini bekletmiyor. Bu akşam yayınlanacak olan 37. bölüm, dizinin hikâye örgüsünde taşların yerinden oynayacağı en kritik dönemeçlerden biri olmaya aday.
İşte bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek olan yeni bölümde yaşanacak fırtınalı gelişmelerin detayları:
Dizinin başından beri gizemini koruyan ve Eşref’in hayatının merkezinde duran "Rüya kim?" sorusu nihayet yanıt buluyor. Çiğdem’in yapacağı şok edici itiraf, Eşref’in dünyasını başına yıkacak.
Yıllardır hasretle aradığı Rüya’nın, aslında her gün yüz yüze baktığı Nisan olduğunu öğrenen Eşref için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Kaderin bir oyunu olarak Eşref ve Nisan, Yaşar’ın evinde karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma, sadece tesadüfi bir buluşma değil; geçmişin, yalanların ve kırgınlıkların hesaplaşmasına dönüşüyor. Eşref, Nisan ile Yaşar arasındaki samimiyetin ve bağın kökenlerini sorgularken; Nisan’ın geri adım atmayan, sert ve mağrur tavrı aradaki gerilimi en üst noktaya taşıyacak.