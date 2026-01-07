Eşref Rüya bugün var mı, yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un ekran uyumuyla büyük ses getiren Eşref Rüya dizisinin hayranları, 7 Ocak akşamı için Kanal D’nin yayın kararına kilitlendi. Peki Eşref Rüya bugün var mı, yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman?

Özge Çolak

Eşref Rüya bugün var mı, yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? - Resim : 1

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı, Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi "Eşref Rüya" için bekleyiş sürüyor. 

Eşref Rüya bugün var mı, yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? - Resim : 2

Yılbaşı haftasının ardından dizinin yeni bölümle mi yoksa tekrarıyla mı ekrana geleceği, güncel yayın akışıyla netlik kazandı.  

Eşref Rüya bugün var mı, yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? - Resim : 3

Kanal D tarafından paylaşılan 7 Ocak 2026 Çarşamba yayın akışına göre; dizi bu akşam yeni bölümüyle değil, "Eşref Rüya - Özel Bölüm" (Tekrar) ile izleyici karşısına çıkacak. Kanal yönetiminin, birçok dizinin ara vermesini fırsat bilerek yeni bölümü bir hafta daha kaydırdığı görülüyor. 

Eşref Rüya bugün var mı, yok mu? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman? - Resim : 4

Eşref Rüya Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dizinin merakla beklenen heyecan dolu yeni bölümünün, bir aksilik yaşanmaması durumunda 14 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanması planlanıyor.  