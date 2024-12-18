"Eşref Rüya" dizisi geliyor! Çağatay Ulusoy’un dizideki partneri Demet Özdemir oldu

Yıllardır izleyicilerin partner olarak görmeyi bekledikleri isimlerin başında gelen Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir ikilisi sonunda buluşuyor.

Yapımını Tims&B’in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu “Eşref Rüya” dizisi yeni yılda Kanal D ekranında olacak.

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan, derinlikli hikayesi ile de dikkatleri üzerine çekecek "Eşref Rüya", Ocak sonunda sete çıkacak.