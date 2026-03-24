Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı: "Senden nefret ediyorum!"
Kanal D’nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Eşref Rüya, 25 Mart 2026 akşamı yayınlanacak yeni bölümüyleyine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan son fragman izleyicileri heyecanlandırdı.
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Yeni bölümde Eşref, yeraltı dünyasının gizemli ismi İhtiyar’a ulaşmak için büyük bir açık yakalar. İhtiyar’ın bir kızı olduğunu ve bu sırrı korumak için Yaşar’ı görevlendirdiğini öğrenen Eşref, stratejisini değiştirir. Kıza ulaştığı takdirde İhtiyar’ı köşeye sıkıştırabileceğini anlar.
Yaşar ise geri adım atmaya niyetli değildir. Eşref’e gönderdiği "kefen", savaşın artık geri dönülemez bir noktaya geldiğinin ve kan döküleceğinin açık bir sembolü olur.
Eşref, dışarıdaki tehlikelerden korumak amacıyla Nisan’ı kendi evine getirir. Ancak bu hamle, aralarındaki uçurumu daha da derinleştirir.
Hamile olduğunu öğrenen Nisan, yaşadığı şok ve hayal kırıklığıyla Eşref’e patlar. Eşref’ten nefret ettiğini haykıran Nisan, bebeğini bu karanlık dünyadan ve babasından uzak tutmakta kararlıdır.