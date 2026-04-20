Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü okul saldırıları, yayın akışlarından dizi çekimlerine kadar pek çok alanı derinden etkiledi. İzleyicilerin merakla takip ettiği Eşref Rüya dizisinin akıbeti de merak ediliyor. Peki Eşref Rüya kaldırıldı mı? Bu hafta Eşref Rüya yeni bölüm var mı?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olaylar nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu
Eşref Rüya Kaldırıldı mı?
Hayır, dizi sona ermedi. Kanal D'nin 22 Nisan 2026 Çarşamba günü için yayımladığı güncel yayın akışında dizi yeni bölümüyle yer alıyor.
Yeni Bölüm Tarihi: 22 Nisan 2026, Çarşamba
Saat: 20:00
Bölüm: 40. Bölüm
Yeni Bölümde (40. Bölüm) Neler Olacak?
Yayımlanan fragmanlar ve özet bilgilerine göre bu hafta tansiyon oldukça yüksek:
Eşref ve Nisan Hattı: Eşref, Nisan’ın gitmesini son anda engellemiş olsa da aralarındaki gerilim sürüyor. Nisan, kendisine yeni bir hayat kurmak için Eşref’ten izin isterken duygusal anlar yaşanacak.
Gürdal'ın İntikamı: Gürdal'ın Müslüm’ün kardeşini vurmasıyla işler iyice karışıyor. Bu kanlı eylem sonrası polisler kapıya dayanacak ve ekip büyük bir köşeye sıkışma yaşayacak.
Kritik Kaza: Bölümün en sarsıcı anı ise Eşref'in kaza yapması olacak. Nisan ile telefonla konuştuğu sırada gerçekleşen bu kaza, karakterlerin kaderini bir kez daha değiştirebilir.