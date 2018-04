Eureka'nın yıldızı, Vampire Diaries'in 6.sezonunda!

Oyuncu, milis lideri Tripp rolüyle izleyiciyle buluşacak.

Doğaüstü bütün olayların başa gelme ihtimali olan Mystic Fall kasabasında geçen olayları eksenine alan ve The CW kanalında ekranlara gelen popüler vampir draması The Vampire Diaries; 6.sezonunda, 2012'de sona eren Eureka dizisinin başrol oyuncusu Colin Ferguson'u kadrosuna kattı. Ferguson dizide kasabasını korumak için her şeyi yapmayı göze alan milis lideri Tripp'i canlandıracak.



The Vampire Diaries 6.sezonuyla 2 Ekim Perşembe günü The CW kanalında ekranlara gelmeye başlayacak.