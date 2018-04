Uzay çağı, silahlanma, savaş çığlıkları derken artık yeni bir olası düşmanla karşı karşıyayız: Yapay zeka. İnsanı hayvandan ayıran en önemli ayrım zeka ise, evrimin bundan sonraki adımında bizi neler bekliyor acaba?

Paralel evrenler meselesiyle beraber, son zamanlarda üzerinde en çok durulan konularının başında geliyor yapay zeka ama konuyla ilgili gelişmeler hayranlıkla izlenirken geleceğe dair karanlık endişeleri de beraberinde getirdi; teknoloji insanlığı tehdit eden kanlı canlı bir düşmana dönüşebilir mi? Amerikalı teknoloji şirketi Boston Dynamics’in geliştirdiği robotlar, gösterilenin ardında başka şeyleri de işaret ediyor mu acaba? Yeni atom bombası yapay zeka mı? Biz bu sorularla uğraşırken insanlığın gidişatı sinema ve dizi dünyasına nasıl yansıyor bir de ona bakalım. Takvimler 1968 yılını gösterdiğinde Stanley Kubrick, 2001: A Space Odyssey diye bir film çekti ki bugün bile kendi zekasını geliştiren bilgisayarı HAL hala tartışılır. 1999 yılında Matrix serisi gündeme bomba gibi düştü. Sonra Steven Spielberg, Artificial Intelligence’da robot David’in hikayesiyle işin ahlaki boyutunu belki de ilk kez cesurca masaya yatırdı. Joaquin Phoenix’in rol aldığı Aşk/Her, bunalımın eşiğinde duran ve yapay zeka ile tuhaf bir ilişkiye girerek bunu aşmaya çalışan bir adam portresi sundu. 2014 tarihli Ex Machina olayı biraz daha ileri boyuta taşıdı ve bir robota kendi seçimlerini yapma şansı tanınınca neler olabileceğini karanlık bir senaryo aracılığıyla yansıttı.







Aklın bir sınırı var mı?

Dizi dünyasının bu alana ilgisiz kalması elbette beklenemezdi. Belki bu sayede bizler de yapay zeka olayını kavramaya bir adım daha yaklaştık. Son dönemin gözdesi kuşkusuz Black Mirror ki geleceğin teknolojisinin hangi amaçlarla kullanılacağı üzerine ilginç sorulara neden oldu. Peki ya robotlar bilinçlenirse? O zaman size bir Westworld önerelim. Netflix’in yeni dizisi Altered Carbon ise farklı bedenlerde de olsa insan bilincinin uzun yıllar hayatta kalabileceği bir gelecekte geçiyor.



Yapay zekaya giriş tadında diziler (IMDB)

Black Mirror (8.9)

Westworld (8.9)

Battlestar Galactica (8.7)

Person of Interest (8.5)

Altered Carbon (8.4)

Orphan Black (8.4)

Legion (8.4)

Humans (8.0)

Almost Human (8.0)

Intelligence (7.0)



