Eyyvah Eyvah 3

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Hüseyin Badem ve Firuzan'ın hikayesi, Eyyvah Eyvah 3 ile devam ediyor...

Başrollerinde Demet AKBAĞ, Ata DEMİRER, Özge BORAK, Serra YILMAZ, Salih KALYON, Tanju TUNCEL, Tarık ÜNLÜOĞLU, Ayşenil ŞAMLIOĞLU ve Cengiz BOZKURT'un olduğu Eyyvah Eyvah 3, yine kahkaha dolu yepyeni bir macera ile beyazperde serüvenine devam ediyor...



Senaryosunu Ata DEMİRER'in yazdığı filmin yönetmeni Hakan ALGÜL, yapımcısı Necati AKPINAR.



İşte filmin konusu

Büyük aşkı Müjgan’a kavuşup evlenen Geyiklili klarnetçimiz Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır.



Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul’da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı bir hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir…



Serinin 3. filmi işte bu feleğin çemberinden geçme hikâyesini anlatmaktadır… Hatta sadece Firuzan ve Hüseyin değil, tüm kahramanlarımız için kaderin karşısında sınav verme zamanıdır. Ve artık Geyikli’de festival zamanıdır.



*Fotoğraflar, www.eyyvaheyvah.com'dan alınmıştır...