Toplam 126 filminin gösterileceği 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16 Şubat’ta başlıyor.

34 ülkeden 146 yönetmenin toplam 126 filminin gösterileceği 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali başlıyor. Bu yıl “İyileştiren Şeyler” temasıyla yola çıkan festival, bağımsız sinemanın en iyilerini, yılın çok konuşulan ve bol ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluştururken, !f music filmleri ve etkinlikleriyle müzik tutkunlarının odağı olacak.

Yılın iddialı filmlerinin Türkiye galalarına ve yurtdışından tanınan yönetmenlere ev sahipliği yapacak olan !f İstanbul’da ön satışlar 3 Şubat Cuma günü biletix’te başladı. % 10 indirim fırsatının sunulacağı ön satış, 5 Şubat Pazar, gün sonuna kadar devam edecek. Ön satışı kaçıranlar 6 Şubat'tan itibaren biletix perakende satış noktalarından, biletix.com'dan ve biletix çağrı merkezinden, 11 Şubat'tan itibaren de festival gişelerinden biletlerini satın alabilecek.

Festivalde İş Bankası Maximum Kart sahiplerine özel olarak hazırlanan “Maximum Film” ve “Maximum M��zik” paketleri ile biletlerde % 50 indirim ayrıcalığı sunulacak. İş Bankası Maximum Kart sahipleri, “Maximum Film” paketiyle en az 4, en fazla 20 adet festival sinema biletini, “Maximum Müzik” paketiyle ise en az 2, en fazla 6 adet etkinlik biletini %50 indirimle satın alabilecekler.



!f İstanbul’un diğer seanslar için bilet ücretleri ise şöyle olacak:

İstanbul

Hafta içi gündüz gösterimleri (19:00 öncesi tüm seanslar)

Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL

Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün

Tam: 20 TL Öğrenci: 17 TL

21:30 – 22:00 seansları

Tam & Öğrenci: 22 TL



Ankara ve İzmir

(19:00 öncesi tüm seanslar)

Tam: 10 TL Öğrenci: 2 TL

Hafta içi 19:00 seansı ve sonrası ile hafta sonu tüm gün

Tam: 19 TL Öğrenci: 16 TL

21:30 – 22:00 seansları

Tam & Öğrenci: 20 TL



İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde ve Mars Cinema Group ortaklığında yapılacak 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 16 Şubat’ta İstanbul’da başlayacak ve 2 Mart’ta Ankara’ya ve İzmir’e uğrayarak 5 Mart’ta 16. yaş yolculuğunu tamamlayacak.

