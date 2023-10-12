Fair Play filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fair Play filmi ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Chloe Domont'un yaptığı, Rotten Tomatoes'da %90 puana sahip “Fair Play” filmi izleyici ile buluştu. Netflix'te yayınlanacak olan Fair Play filmi konusu, oyuncularına, künyesine ve fragmanına birlikte bakalım...

FAİR PLAY FİLMİ KÜNYESİ

Tür: Dram

Orijinal Dil: İngilizce

Yönetmen: Chloe Domont

Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023

Süre: 1 saat 53 dakika

Dağıtıcı: Netflix

Fair Play filminin konusu nedir?

Dram, gerilim ve gizem türlerindeki "Fair Play" filminda amansız bir finans firmasında gıpta ile bakılan bir terfi ihtimali ortaya çıkınca, özel hayatlarında birlikte olan Emily (Phoebe Dynevor) ve Luke (Alden Ehrenreich) arasındaki destekleyici dinamik uğursuz bir şeye dönüşmeye başlar. İlişkilerinde güç çatışmaları ortaya çıkarken, çift başarının gerçek bedeli ve hırsın sinir bozucu sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Eleştirmenler beğendi

Eleştirmenler Fair Play filmini beğenmiş görünüyor ve filmin zaman zaman 90'ların tırnak yedirten gerilim filmlerini anımsattığı, finans dünyasındaki açgözlülük ve cinsiyet politikalarına da atıfta bulunduğu yorumu yapılıyor. Film Rotten'da yüzde 88 eleştirmen, yüzde 51 izleyici puanına sahip.

"Fair Play" filminin oyuncuları kimler?

"Fair Play" filminin başrollerinde, son dönemde yıldızı parlayan iki genç oyuncu olan; "Bridgerton" dizisinden tanıdığımız Phoebe Dynevor ile "Han Solo"(2018), "Blue Jasmine"(2013) ve "Oppenheimer"(2023) gibi filmlerde izlediğimiz Alden Ehrenreich yer alıyor. Dynevor, Emily karakterine hayat verirken; Ehrenreich de Luke rolünde karşımıza çıkıyor.

"Fair Play" filminin oyuncu kadrosunda Phoebe Dynevor ve Alden Ehrenreich'e Eddie Marsan, Rich Sommer, Sebastian De Souza ve Sia Alipour eşlik ediyor.

Fair Play filmi fragmanı