“Fantastik Canavarlar Nelerdir; Nerede Bulunurlar?” bizi J.K. Rowling’in büyücüler dünyasına geri götüren yepyeni bir macera!

18 Kasım'da vizyona girecek film, 1926 yılında Newt Scamander’ın çok sayıdaki çeşitli sihirli yaratıkları bulmak ve belgelemek için küresel çapta gezisini tamamlamasının hemen ardından başlıyor. Kısa bir mola için New York’a gelen Scamander aslında oraya olaysız bir şekilde gelip gidebilirdi… Eğer Jacob adındaki No-Maj (Amerikan İngilizce’sinde Muggle), yanlış yerde bir büyücülük vakası ve hem büyücülük hem de No-Maj dünyalarında sorun yaratabilecek, Newt’a ait fantastik canavarlardan bazıları kaçmış olmasaydı.



Film “Harry Potter” serisinden birçok kişiyi yeniden bir araya getirdi. Bunlardan bazıları yapımcılar David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves ve Lionel Wigram.

