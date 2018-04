Fantastik Canavarlar’ı Cuarón yönetebilir!

Rowling’in “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” kitabının beyazperde uyarlamasında Gravity filminin Oscarlı yönetmeni Alfonso Cuarón adı öne çıkıyor

JK Rowling’in Comic Relief'e yardım amacıyla kaleme aldığı ve beyazperdeye üçleme olarak aktarılacak Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? kitabını sinemaya uyarlayacak isim netleşiyor. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı’ndan da aşina olduğumuz, Gravity filminin Oscarlı yönetmeni Alfonso Cuarón’un Warner Bros’la görüştüğü ve anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor.



Bu bir Harry Potter değil!

Her ne kadar adını Harry Potter'ın okuldaki ilk senesinde okuduğu bir kitaptan alsa da Fantastik Canavarlar'ın seri ile bir ilgisi olmadığını her fırsatta vurguluyor Rowling: “Film 17 yıldır mutlulukla yaşadığım cadılar ve büyücülerin dünyasında geçecek. Ancak bu film Harry Potter serisinin bir devamı ya da onun geçmişini anlatan bir yapım olmayacak. Yalnızca büyücü evrenini genişletici bir etkisi olacak. Sihir dünyasının kuralları ve gelenekleri Harry Potter serisini okuyan ya da seyreden herkese tanıdık gelecektir. Fakat kitabın kurgusal yazarı Newt Scamander’in hikâyesi New York’ta geçecek ve Harry’nin öyküsünden yetmiş yıl öncesini anlatacak.”