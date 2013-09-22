Fantasturka başlıyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu "Türk İşi Filmler Festivali" Fantasturka, 19 Eylül'de başlıyor.

İlk kez 2011 yılında, Ankara Kısa Filmciler Derneği tarafından düzenlenen FANTASTURKA ‘Türk İşi Filmler Festivali’, bir yıllık aradan sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı- Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, 19- 22 Eylül 2013 tarihleri arasında, İstanbul- Beyoğlu’nda yer alan Majestic Sineması’nda izleyicilerle buluşacak. Festival, Fantastik Türk Sineması’nın son dönem temsilcilerinden Can Evrenol’un Baskın adlı kısa filminin galası ile başlayacak. Tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı festivalin kapanış töreni, 22 Eylül Pazar günü saat 19:30’da gerçekleştirilecek.