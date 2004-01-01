Fatih Akın Cannes'dan çekildi!

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Ödüllü yönetmen Fatih Akın'ın son filmi 'The Cut'ın Cannes Film Festivali'nde gösterilmeyeceği bildirildi

Hollywood Reporter'dan Georg Szalai'nin haberine göre bir süredir Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' filmiyle birlikte festivalin Yarışma bölümünde yer alması beklenen filmin festivale gönderilmemesinin sebebi, yönetmenin sözcüsü tarafından 'kişisel nedenler' olarak açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca 16 Ekim'de Almanya'da gösterime girmesi beklenen filmin sonbaharda uluslararası bir festivalde gösterilmesinin planlandığı ifadesi yer aldı. Bu ifadenin Eylül ayı başında düzenlenen Venedik Film Festivali'ne işaret ettiği düşünülüyor. Üçlemenin 'Aşk' bölümü 2004 tarihli 'Duvara Karşı', 'Ölüm' bölümü ise 2007'de gösterime giren 'Yaşamın Kıyısında' idi. Üçlemenin 'Şeytan' bölümünü temsil eden 'The Cut'ın başrollerinde en son Asghar Farhadi'nin 'Geçmiş' (Le Passe) filminde yer alarak adından söz ettiren Cezayir asıllı Fransız aktör Tahar Rahim ve Fatih Akın'ın keşfiyle sinema kariyerini başlatan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli yer alıyor.